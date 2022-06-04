Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ta teknik direktörlük görevi için daha önce Beşiktaş ile de anılan Daniel Farke gündeme geldi. 45 yaşındaki teknik adamın, Borussen ekibi adına favori isimlerden biri olduğu konuşuluyordu. Bugün beklenen oldu ve Farke ile 2025 yılına kadar süren bir sözleşme imzalandı.



GLADBACH, KOMPANY İLE GÖRÜŞTÜ AMA OLMADI



Alman basınında yer alan haberlere göre; Gladbach, teknik adam arayışı döneminde aslında önce Vincent Kompany ile görüşmeler yaptı. Anderlecht'ten yeni ayrılan Belçikalı teknik adamın İngiliz ekibi Burnley ile anlaşma eşiğinde olduğu ifade edildi.



FARKE GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİ OLARAK ÖNE ÇIKMIŞTI



Kicker'in haberine göre de Borussia ekibinin Farke ile temasta olduğu ve aslında her şeyin Daniel Farke'ye bağlı olduğu vurgulandı. Gladbach ekibi, Farke ile imzayı attı. Alman ekibi artık kadro mühendisliğine yönelecek. Öte yandan Gladbach, Farke'ye başarı diledi.



SAVAŞ SEBEBİYLE, KRASNODAR DÖNEMİ BİTTİ



Adı Beşiktaş ile de anılan Daniel Farke, 2017 ile 2021 arasında Norwich City ekibinde dikkatleri üstüne çekmişti. Farke, iki kez kulübü Premier Lig'e taşımayı başardı. Farke, Norwich'ten ayrıldıktan sonra Ocak ayında Rusya'da FK Krasnodar ile anlaştı. Fakat; Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve çıkan savaş sonrasında sözleşmesi feshedildi.



YENİDEN BUNDESLİGA GÜNLERİ



Öte yandan Farke, Borussia Dortmund'un altyapı ekibinde de başarılı çalışmalar yapmıştı. Dortmund'dan sonra ise Norwich ekibinde performansıyla hafızalara kazındı. Farke'nin kariyerine yeniden Bundesliga'da devam edecek.





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