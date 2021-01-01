Dame: "Allen Iverson, bir numaralı idolümdü!"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, çocukken idol almış olduğu beş basketbolcuyu açıkladı.



Reddit'teki bir soru cevap oturumunda yer alan Lillard, çocukken aralarında Michael Jordan ve Kobe Bryant'ın da bulunduğu beş basketbol idolünü açıkladı.



Lillard özellikle Allen Iverson'ı, kendisine bir "mahalle çocuğunu" hatırlattığı için ayrıca sevdiğini belirtirken, eski 76ers süperstarının "bir numaralı" basketbol idolü olduğunu sözlerine ekledi:



"Kesinlikle Allen Iverson var. Michael Jordan var, ayrıca büyük bir Stephon Marbury hayranıydım. Gilbert Arenas var, bir de Kobe Bryant. Bunlar benim favorilerim.



Ve Allen Iverson'ı, bana mahalleden bir çocuğu hatırlattığı için hepsinden çok severdim. Mahallede büyüdüğünü ve ciddi sıkıntılar çekerek, zorlu bir çevreden geldiğini herkes biliyor.



Zaten görünce anlıyorsunuz, davranışıyla, beden diliyle ve enerjisiyle, A.I. öyle biriydi. Ben de çocukken onda bunu gördüğümde bana gerçek bir umut ve takip edecek bir şey vermiş oldu. Bu yüzden, Allen Iverson'ın benim basketbolda bir numaralı idolüm olduğunu söyleyebilirim."



Iverson, kendisini idol alan Lillard'ı geçmişte NBA'in "en iyi beş katili" listesine dahil etmişti.



