Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Dame: "Allen Iverson, bir numaralı idolümdü!"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, çocukken idol almış olduğu beş basketbolcuyu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, çocukken idol almış olduğu beş basketbolcuyu açıkladı.

Reddit'teki bir soru cevap oturumunda yer alan Lillard, çocukken aralarında Michael Jordan ve Kobe Bryant'ın da bulunduğu beş basketbol idolünü açıkladı.

Lillard özellikle Allen Iverson'ı, kendisine bir "mahalle çocuğunu" hatırlattığı için ayrıca sevdiğini belirtirken, eski 76ers süperstarının "bir numaralı" basketbol idolü olduğunu sözlerine ekledi:

"Kesinlikle Allen Iverson var. Michael Jordan var, ayrıca büyük bir Stephon Marbury hayranıydım. Gilbert Arenas var, bir de Kobe Bryant. Bunlar benim favorilerim.

Ve Allen Iverson'ı, bana mahalleden bir çocuğu hatırlattığı için hepsinden çok severdim. Mahallede büyüdüğünü ve ciddi sıkıntılar çekerek, zorlu bir çevreden geldiğini herkes biliyor.

Zaten görünce anlıyorsunuz, davranışıyla, beden diliyle ve enerjisiyle, A.I. öyle biriydi. Ben de çocukken onda bunu gördüğümde bana gerçek bir umut ve takip edecek bir şey vermiş oldu. Bu yüzden, Allen Iverson'ın benim basketbolda bir numaralı idolüm olduğunu söyleyebilirim."

Iverson, kendisini idol alan Lillard'ı geçmişte NBA'in "en iyi beş katili" listesine dahil etmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal