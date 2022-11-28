Dağcı gençler, ecdadı şehit düştükleri zirvelerde anıyor

Kars'a çevre illerden gelen gençler, ecdadı, şehit düştükleri topraklarda zirve tırmanışlarıyla anıyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars Temsilciliğince hazırlanan Milli Mücadele Şehitlerini Anma Etkinliği kapsamında Kars, Ardahan ve Iğdır'dan 150 genç, Osmanlı-Rus savaşı sırasında şehit düşen asker ve yöre halkının mezarlarının bulunduğu merkeze bağlı Ağadeve köyünde bir araya geldi.



Burada köy sakinlerinden bölge hakkında bilgi alan gençler, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars Temsilcisi Alpay Korkmaz öncülüğünde Ağadeve Dağı'na yürüyüşe geçti.



Bölgede üniversite okuyan Mısır, Çad ve Yemen'den öğrencilerin de aralarında bulunduğu grup, 2 bin 300 rakıma çıkıp, burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.



Proje kapsamında ilk kez düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelecek gençlerle diğer zirvelerde devam edecek.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, AA muhabirine, Dağcılık Federasyonu gönüllülerinin, ülkenin Anadolu'daki değerlerinin iz sürücüleri olduğunu söyledi.



Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen gençlerin, yaşananları yerinde görmesinin önemini vurgulayan Aslan, "Anadolu'daki huzur ve konforumuzu, serhat şehirlerinde ödenen bedellere, tutulan nöbetlere, içilen şehadet şerbetlerine borçluyuz." dedi.



Gençlerin, yorulmadan ve üşümeden şehitlerin izinden gittiğini vurgulayan Aslan, şöyle devam etti:



"Çünkü eşsiz kadim bir medeniyetin sahibi olan, bu memleketin evlatlarına bunu anlatacak, bu mirası devam ettirecek olan sizlersiniz. Tek güvencemiz sizlersiniz. Biz onlardan bu bayrağı devraldık, gençlerin de bunun hakkını vereceğine hiç şüphemiz yok. Rabbimiz, şehitlerimize layık evlatlardan olabilmeyi nasip etsin, onların yolunda ve izinde eylesin."



"Şehitlik ve vatan bilincini oluşturmak istiyoruz"



Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars Temsilcisi Alpay Korkmaz da belirlenen dağlara yürüyüş düzenleyerek, zirvede şehitleri andıklarını belirtti.



"Kars'taki şehitleri anma, tespit edilen şehitleri yerinde görüp burada bulunan öğrenci arkadaşlarımıza, yabancılara, Kars halkına tanıtmak için etkinlikler düzenliyoruz." ifadesini kullanan Korkmaz, Ağadeve Dağı'nda yapılan etkinliğe 150 gencin katıldığını bildirdi.



Şehitlerin zirvede dualarla anıldığını vurgulayan Korkmaz, "Çok şehidimiz var. Bu şehitleri anarken halkımıza da şehitlik ve vatan bilincini oluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda da dağcılığı daha güzel temsil etmek için bu faaliyetleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Etkinliği gençlerle yapmanın anlamlı olduğunu vurgulayan Korkmaz, Ağadeve ve Sarıkamış Allahuekber dağlarında şehitlerin bulunduğunu belirterek, "Şehitleri anmak için yürüyüşler düzenlemeye başladık, bugün de ilkini gerçekleştirdik. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecek." diye konuştu.



Dağcılardan tarihçi Harun Çalkın da Ağadeve Dağı'nda birçok şehit mezarının bulunduğunu belirterek, bölge hakkında gençleri bilgilendirdi.





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