Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi

Fenerbahçe transferde sol bek, sol kanat ve santrfora odaklandı. Sarı-lacivertliler Avrupa'nın çeşitli liglerinden oyuncuları yakından takip ederken, sol kanat için son öneri ezeli rakip Beşiktaş'ın oyuncusu Cyle Larin'in menajerlerinden geldi.



Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in "Larin, "Kadıköy'e geçiyor" başlıklı haberine göre; Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak olan Kanadalı yıldızın menajerleri, oyuncuyu Fenerbahçe yönetimine önerdi.



Larin'in maliyetinin yıllık 2 milyon Euro olduğu, bununla birlikte imza parası talebinin de bulunduğu öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun temsilcileri ayrıca 3 yıllık anlaşma istediklerini de iletti. Fenerbahçe yönetimi, bu öneriye olumlu veya olumsuz bir yanıt vermezken, sezon sonu takım planlaması yapılacak ve ardından da Larin için pazarlık başlayacak.



NE DEDİLER?



GÜRCAN BİLGİÇ

Sadece ticari hamle olur

"Cyle Larin'e talip olan kulüpler, gözünü kasımdaki Dünya Kupası'na dikti aslında. Bonservissiz olduğu ve Kanada Milli Takımı'nın da Katar'a gideceği için oyuncunun pazarının olacağını düşünüp, iyi bir bonservis kazanmayı planlıyorlar. Larin, bu sene Beşiktaş'ın ilk 11 oyuncusu olamadı. Fenerbahçe'de de olamaz. Sadece ticari bir hamle olabilir. Fenerbahçe'nin ön tarafa daha skorer ve takımı taşıyabilecek bir isme ihtiyacı var. Eğer böyle bir şey düşünülüyorsa umarım vazgeçerler."



ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş peşini henüz bırakmadı

"Larin'in gönderileceği konusunda hemfikir değilim. Bu süreci görmek lazım. Beşiktaş, transfer konusunda Larin ile alakalı transfer politikası izliyor olabilir. Tam ipler kopmadan başka bir takımla ilgili yorum yapmak çok doğru olmuyor. Larin konusunda Beşiktaş anlaşamazsa yalnızca Fenerbahçe'nin değil başka kulüplerin de talip olma durumu ortaya çıkabilir. Larin, Beşiktaş'ta kanat pozisyonunda oynadığı zaman faydalı oldu. Santrfor olarak düşünüldüğünde birinci öncelik olması mümkün görünmüyor."





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