Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, önümüzdeki üç deplasman karşılaşmasında forma giyemeyecek.Başantrenör Steve Kerr, yıldız oyuncunun Minnesota Timberwolves karşılaşmasıyla birlikte sahalara dönmesini umut ediyor.Warriors, Oklahoma City Thunder karşısında Stephen Curry'siz ve maçın büyük bölümünde Jimmy Butler'dan yoksun olmasına rağmen iyi mücadele etti ancak karşılaşmayı 124-112 kaybetti.Maçın ardından Warriors başantrenörü Steve Kerr, Curry'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.Kerr'in ifadelerine göre Curry, takımın bu hafta gerçekleştireceği üç maçlık deplasman turuna katılmayacak. Warriors, sırasıyla Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers ve Chicago Bulls ile deplasmanda karşılaşacak.Tecrübeli koç, Curry'nin gelecek hafta Cuma günü evinde oynanacak Minnesota Timberwolves maçıyla birlikte parkelere dönmesini umduğunu belirtti.Stephen Curry, Houston Rockets karşılaşmasında sağ quadriceps bölgesinde morluk ve kas zorlanması yaşamıştı.Yıldız oyuncu, bu sezon oynadığı 16 maçta 27.9 sayı, 4 asist ve 3.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyor.