Curry: "Başkan olan söylediklerinize karşıysa, muhtemelen haklısınızdır"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, ABD başkanı Donald Trump'ın NBA oyuncularının protestolarına yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.



Curry, Orlando'daki yokluğuna rağmen, sesini duyurmaya devam etti. Warriors süperstarı, sosyal adalet ve ırkçılık üzerine yorum yapmak adına, erişiminden ve etkisinden tam olarak yararlandı.



Son zamanlarda, NBA oyuncuları platformlarını dünyadaki adaletsizliklere karşı konuşmak için kullanmışlardı. Saha içinde ve dışında eylemlerle, formalarındaki ifadelerle ve hatta medya röportajları yoluyla eşitlik ideallerini ve diğer önemli savunucuları desteklemişlerdi.



Ve, Trump gibileri ise sporcuların mesajlarıyla daha doğrudan ve yüksek ses çıkarmalarıyla ilgili "yeni normaliteden" memnun olmasa bile, Curry bunun önemli olmaması gerektiğini söyledi:



"Benim barometrem her zaman, şu anki başkan her kimse ve konuşulan bir şeyden rahatsızsa, muhtemelen doğru şeyi söylediğiniz üzerinedir. Breonna Taylor hakkında konuşmak için diz çökmüş ya da bir röportajı feda etmiş olsalar da, ya da önemli olan her neyse, bunun hakkında konuşuyorlar ve bunu eylemle destekliyorlar."



Curry, birkaç hafta önce NBA sezonunun yeniden başlamasının açılış gecesinde diz çökmüş olan NBA takımlarını destekleyen ilk birkaç kişiden biriydi. Curry ve Warriors, Orlando'daki bubble'ın bir parçası olmaya davet edilmemiş olsa da, seslerinin duyulmasını sağlamak için sporcu arkadaşlarına sürekli destek veriyor.