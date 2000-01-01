Cuban: "15 bin kişiyi bırakın, 25 kişiyle başlamak bile zor"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, koronavirüs pandemisi arasında NBA'in geri dönüşüyle ilgili 'zor kısmı' açıkladı.



Dünya, KOVID-19'u çevreleyen krizle uğraşmaya devam ederken, ABD başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin yeniden açılmasıyla ilgili konuları araştırmak için iş dünyasının önemli üyelerinden oluşan bir paneli bir araya getirdi.



NBA başkanı Adam Silver, MLB başkanı Rob Manfred, NFL başkanı Roger Goodell ve diğerleri dahil olmak üzere tüm büyük spor başkanları, panele dahil oldu. Ayrıca davet edilen önemli bir NBA kişiliği, yakın zamanda TMZ ile yapılan bir röportajda NBA'in dönüşü ile ilgili endişelerini dile getiren Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban'dı.



Cuban, röportajda, NBA'in dönüşüyle ilgili zor kısmın, tüm dünyayı tahrip eden son derece bulaşıcı bir virüse karşı güvenlik garanti edilmediğinde, taraftarların maçlara katılımı olacağını söyledi:



"Bunun zor olan kısım olduğu, şüphesiz. Çünkü insanlar ne zaman büyük toplulukların arasına gidecek kadar güvenli hissedecekler? 15.000 kişiyi bırakın, 25 kişiyle başlamak bile zor olacak. Bu durumu, insanları kabul edebilmek ve bu insanların kendilerine güvenebilmesi adına, arenaları şekillendirmek için ne yapmamız gerektiğini bize söyleyecek olan bilim insanlarına, doktorlara bırakmak zorunda kalacağız."



Cuban ayrıca, oyuncular maske takmadan oynamayı reddederse, muhtemelen spor liglerini yeniden başlatmak için çok erken olduğunu söyledi.



