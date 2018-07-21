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CSKA'nın ikizleri emekli oldu!

16 yıldır CSKA Moskova forması giyen Berezutski kardeşler, Vasili ve Aleksey Berezutski emekliliklerini açıkladılar.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
CSKA'nın ikizleri emekli oldu!
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21 Temmuz 2018 19:48
Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın tecrübeli futbolcuları Vasili ve Aleksey Berezutski kardeşler futbolculuk kariyerlerini noktaladılar.

16 yıldır CSKA Moskova forması giyen Berezutski kardeşler, 36 yaşında emekli oldular.

İkiz kardeşler, son olarak Dünya Kupası'nda Rusya Milli Takımı ile boy göstermişlerdi.

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