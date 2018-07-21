Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın tecrübeli futbolcuları Vasili ve Aleksey Berezutski kardeşler futbolculuk kariyerlerini noktaladılar.
16 yıldır CSKA Moskova forması giyen Berezutski kardeşler, 36 yaşında emekli oldular.
İkiz kardeşler, son olarak Dünya Kupası'nda Rusya Milli Takımı ile boy göstermişlerdi.
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16 yıldır CSKA Moskova forması giyen Berezutski kardeşler, 36 yaşında emekli oldular.
İkiz kardeşler, son olarak Dünya Kupası'nda Rusya Milli Takımı ile boy göstermişlerdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın