Crystal Palace, Osayi'den vazgeçmiyor!

Fenerbahçe'de sergilediği performansla dev takımları peşine takan Bright Osayi Samuel'den Premier Lig ekibi Crystal Palace vazgeçmiyor. Ara transfer sezonunda teklif yapan fakat reddedilen İngiliz ekibi, sezon sonunda tekrardan sarı-lacivertli ekibin kapısını çalacak...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Crystal Palace, Osayi'den vazgeçmiyor!
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06 Mart 2024 10:59
Fenerbahçe'de kariyerinin en skorer dönemine yaklaşan Bright Osayi-Samuel'le Premier Lig ekibi Crystal Palace yakından ilgileniyor.

PALACE, SAMUEL'DEN VAZGEÇMİYOR

Crystal Palace, ara transfer döneminde Bright Osayi-Samuel için Fenerbahçe'ye teklif yapmış ancak olumsuz yanıt almıştı. İngiliz ekibi bunun üzerine Genk'ten Daniel Munoz'u 8 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Ancak Bordo-Mavililer'in Samuel'den vazgeçmedikleri öğrenildi. Crystal Palace'ın Nijeryalı futbolcuyu takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi. İngiliz ekibinin, sezon sonunda Osayi-Samuel için bir kez daha Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bright Osayi Samuel, bu sezon Fenerbahçe'de 26 resmi maçta forma şansı buldu. Samuel, bu karşılaşmalarda 3 gol sevinci yaşadı. Nijeryalı savunmacı aynı süreçte 4 asist üretti.

2020-2021 SEZONUNDA TAKIMA GELDİ

Bright Osayi Samuel'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

Blackpool altyapısında futbola başlayan Bright Osayi Samuel, daha sonra QPR forması da giydi. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu devre arasında 508 bin Euro karşılığında Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna dahil etti.  

 
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