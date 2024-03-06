'de kariyerinin en skorer dönemine yaklaşanle Premier Lig ekibiyakından ilgileniyor.Crystal Palace, ara transfer döneminde Bright Osayi-Samuel için Fenerbahçe'ye teklif yapmış ancak olumsuz yanıt almıştı. İngiliz ekibi bunun üzerine Genk'ten Daniel Munoz'u 8 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Ancak Bordo-Mavililer'in Samuel'den vazgeçmedikleri öğrenildi. Crystal Palace'ın Nijeryalı futbolcuyu takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi. İngiliz ekibinin, sezon sonunda Osayi-Samuel için bir kez daha Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalması bekleniyor.Bright Osayi Samuel, bu sezon Fenerbahçe'de 26 resmi maçta forma şansı buldu. Samuel, bu karşılaşmalarda 3 gol sevinci yaşadı. Nijeryalı savunmacı aynı süreçte 4 asist üretti.Bright Osayi Samuel'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.Blackpool altyapısında futbola başlayan Bright Osayi Samuel, daha sonra QPR forması da giydi. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu devre arasında 508 bin Euro karşılığında Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna dahil etti.