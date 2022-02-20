Cornelius: "Hedef hem şampiyonluk hem gol krallığı"

Trabzonspor'da Andreas Cornelius, Alanyaspor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
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Cornelius: 'Hedef hem şampiyonluk hem gol krallığı'
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20 Şubat 2022 18:22
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı. 

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Andreas Cornelius, "Hem bireysel, hem takım performansı için mutluyum. Konuştuğumuz şeylerin hepsini uyguladık. Rakibin pasla çıkmak isteyeceğini ve ısrarcı olacağını biliyorduk. Rakip zorlandığı pozisyonlarda bile bu sabrı ve kibri sürdürdü. Biz de bunu cezalandırdık." dedi.

Cornelius ayrıca, "Hedeflerden biri gol krallığı. Ancak asıl hedef şampiyonluk. Mümkünse gol krallığını da isterim." sözlerini kullandı.

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