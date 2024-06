Copa America'da 4. günün raporu

Copa America 2024 C Grubu ilk karşılaşmasında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile Bolivya karşı karşıya geldi.



Mücadeleye hızlı başlayan ABD, 3. dakikada kaptan Christian Pulisic'in golü ile 1-0 öne geçti. Gol sonrası üstün oyununu sürdüren ABD, 44. dakikada Pulisic'in asistinde Folarin Balogun'un golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda da baskılı oyununa devam eden ABD, birçok gol pozisyonuna girse de bu pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla birlikte ABD turnuvaya üç puanla başlarken, Bolivya ise 0 puanda kaldı.



URUGUAY'DAN PANAMA'YA 3 GOL



C Grubu'nda oynanan diğer müsabakada ise Uruguay ile Panama karşılaştı.



Mücadeleye baskılı başlayan Uruguay 16. dakikada Maximiliano Araujo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı, Uruguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci yarıya iyi başlayan Panama, etkili bir oyun ortaya koysa da aradığı golü bulamadı. Maçın son bölümünde Uruguay'da Darwin Nunez, 85. dakikada attığı gol ile skoru 2-0'a getirdi. 90+1. dakikada ise Uruguay Matias Vina'nın golü ile farkı 3'e çıkardı.



Son anlarda gol için yüklenen Panama, 90+4. dakikada Michael Murillo ile skoru 3-1'e getirdi.



Karşılaşma bu skorla sonuçlanırken, Uruguay turnuvaya 3 puanla başladı. Panama ise 0 puanda kaldı.





