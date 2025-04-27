Como, Genoa'yı tek golle geçti!

İtalya Serie A'nın 34. hafta maçında Como, sahasında Genoa'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Como, Genoa'yı tek golle geçti!
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27 Nisan 2025 15:32
Son güncelleme 27 Nisan 2025 15:37

İtalya Serie A'nın 34. hafta maçında Como, Genoa'yı konuk etti.

Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. 

Como'ya galibiyeti getiren golü dakika 59'da Espeto kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Como, yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Dele Alli, karşılaşmada süre almadı.

Cesc Fabregas'ın ekibi Como, bu galibiyetin ardından puanını 42 yaptı. Genoa, 39 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Como, Parma deplasmanına gidecek. Genoa, Milan'ı konuk edecek.

 


 

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