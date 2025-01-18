Como'dan Ansu Fati açıklaması

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, ligde Udinese ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Transfer sorusuna yanıt veren İspanyol teknik adam, "Ayrılacak bazı oyuncular var ve bu durumu biliyorlar ama başka oyuncular da getireceğiz. Bir forvet transferi yapmayı planlamıyoruz." ifadelerini kullandı.



Fabregas, gündeme gelen Ansu Fati ismi için, "Altı ay önce ilgilendik ancak şu anda bir şey yok" dedi.



Barcelona'da bu sezon 8 maçta oynayan Ansu Fati, 186 dakika sahada kaldı.



