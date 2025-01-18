Como'dan Ansu Fati açıklaması

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, "Altı ay önce Ansu Fati ile ilgilendik ama şu anda bir şey yok." şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Como'dan Ansu Fati açıklaması
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18 Ocak 2025 16:56
Son güncelleme 18 Ocak 2025 16:58
Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, ligde Udinese ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Transfer sorusuna yanıt veren İspanyol teknik adam, "Ayrılacak bazı oyuncular var ve bu durumu biliyorlar ama başka oyuncular da getireceğiz. Bir forvet transferi yapmayı planlamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fabregas, gündeme gelen Ansu Fati ismi için, "Altı ay önce ilgilendik ancak şu anda bir şey yok" dedi.

Barcelona'da bu sezon 8 maçta oynayan Ansu Fati, 186 dakika sahada kaldı.

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