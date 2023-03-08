LA Clippers'ın yeni arenası Intuit Dome'un inşaatındaki son çelik kiriş, yapılan törende oyuncular ve takım üyeleri tarafından imzalandı.



Oyuncular, antrenörler, takım personeli ve inşaat işçileri, takım sahibi Steve Ballmer'ın liderliğinde, henüz inşaat süreci devam eden kirişlere imzalarını attılar.



Ballmer, Inglewood'daki Century Bulvarı ve Prairie Caddesi'nin kesiştiği noktada yer alacak olan Intuit Dome ile ilgili en çok heyecanlandığı noktayı şu şekilde belirtti:



"Bin yüz altmış tuvalet ve pisuvarımız var, bu da NBA'deki ortalama miktarın üç katı! Artık insanlar boşuna uzun uzun sıra beklemeyecekler ve hemen yerlerine geri oturacaklar!"



Arenaya ayrıca, bir seyircinin ne zaman oturduğunu ve kalktığını anlayacak çiplerin yer alacağı koltukların da dahil edileceği açıklandı.



2 milyar dolar değerinde olan arenanın 2024-25 sezonunun başlangıcı öncesinde tamamlanması planlanıyor.





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