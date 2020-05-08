Clattenburg: 'Ronaldo, kart vermediğim için forma hediye etti'

45 yaşındaki İngiliz Hakem Mark Clattenburg, hakem olarak sahada yaşadıklarını ve karşılaştığı en iyi futbolcuları İspanyol basınına verdiği röportajda anlattı.Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulunan Clattenburg; "" dedi.Clattenburg, Ronaldo ile yaşadığı forma anısını; "" sözleri ile anlattı.Bir diğer süper yıldız Messi hakkında açıklamalarda bulunan Clattenburg; "" dedi.Clattenburg sözlerine; "" diyerek devam etti.Barcelonalı Luis Suarez hakkında açıklamalarda bulunan Clattenburg; "" dedi.