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CJ McCollum, en az 1 hafta yok!

Portland Trail Blazers başantrenörü Terry Stotts, CJ McCollum'ın sol ayağındaki sakatlık bir hafta içinde yeniden değerlendirileceği için, takımın önümüzdeki maçlarda kendisinden yoksun olacağını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers başantrenörü Terry Stotts, CJ McCollum'ın sol ayağındaki sakatlık bir hafta içinde yeniden değerlendirileceği için, takımın önümüzdeki maçlarda kendisinden yoksun olacağını belirtti.

McCollum, geçtiğimiz Cumartesi günü Atlanta Hawks'a karşı oynadığı maçta sol ayağını burkmuştu ve devre arasında sahadan ayrılarak, maçın geri kalanında geri dönmemişti.

En az üç maç parkelerden uzakta kalması beklenen CJ, bu sezon maç başına %44.1 üçlük isabeti ile, kariyerinin en yükseği olan 26.7 sayı ortalaması yakalıyordu.


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