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Ciro Immobile, Bologna ile anlaştı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Bologna, Ciro Immobile ile her konuda anlaşmaya vardı. İtalyan golcü, Beşiktaş ile sözleşme feshetme görüşmeleri gerçekleştiriyor.

calendar 27 Haziran 2025 08:32 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 08:33
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ciro Immobile, Bologna ile anlaştı
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Beşiktaş'ın yüksek maaşından kurtulmak istediği Ciro Immobile, İtalyan ekibi Bologna ile her konuda anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlılar ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesini bekleyen Bologna, resmi imza için geri sayıma geçti. 

IMMOBILE PARA TALEP EDİYOR

Ancak işin uzama sebebinin, Immobile'nin Beşiktaş'tan para talep etmesi olduğu ortaya çıktı. Yönetim ise buna yaklaşmıyor. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

İtalyan golcü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 41 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda ise 19 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 

 

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