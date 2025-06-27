Ciro Immobile, Bologna ile anlaştı

Beşiktaş'ın yüksek maaşından kurtulmak istediği Ciro Immobile, İtalyan ekibi Bologna ile her konuda anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlılar ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesini bekleyen Bologna, resmi imza için geri sayıma geçti.
IMMOBILE PARA TALEP EDİYOR
Ancak işin uzama sebebinin, Immobile'nin Beşiktaş'tan para talep etmesi olduğu ortaya çıktı. Yönetim ise buna yaklaşmıyor. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.
İtalyan golcü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 41 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda ise 19 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Siyah-beyazlılar ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesini bekleyen Bologna, resmi imza için geri sayıma geçti.
IMMOBILE PARA TALEP EDİYOR
Ancak işin uzama sebebinin, Immobile'nin Beşiktaş'tan para talep etmesi olduğu ortaya çıktı. Yönetim ise buna yaklaşmıyor. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.
İtalyan golcü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 41 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda ise 19 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
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