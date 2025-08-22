Cicaldau: 'Türkiye'den teklif gelirse değerlendiririm'

Alexandru Cicaldau: "Türkiye'de çok iyi bir lig var. Bu ligde kendimi de çok beğendim. Şu anda Universitatea Craiova'da oynuyorum ama gelecek yıllarda Türkiye'den teklif gelirse değerlendiririm." pic.twitter.com/KaRAAqoBW3



UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Romanya ekibi Universitatea Craiova'da Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, Türkiye'den bir takımın kendisini istemesi halinde teklifi değerlendirebileceğini söyledi.Cicaldau, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Karşılaşmada gol attığı için çok sevinçli olduğunu kaydeden Cicaldau,ifadelerini kullandı.Cicaldau,diye cevap verdi.Rumen orta saha oyuncusu, rövanş karşılaşmasıyla ilgili ise,dedi.Türkiye'de oynadığı dönemde kendini çok iyi hissettiğini belirten Cicaldau,şeklinde konuştu.