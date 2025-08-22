21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
2-1
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
2-1
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
1-5
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
2-2
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
1-0
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-4
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-1
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
1-2
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
1-1
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
2-0
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-1
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-3
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
0-2
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
1-0
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
1-1
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
3-1

Cicaldau: "Türkiye'den teklif gelirse değerlendiririm"

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Universitatea Craiova'nın Rumen orta sahası Alexandru Cicaldau, açıklamalarda bulundu.

22 Ağustos 2025 00:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA






UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Romanya ekibi Universitatea Craiova'da Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, Türkiye'den bir takımın kendisini istemesi halinde teklifi değerlendirebileceğini söyledi.

Cicaldau, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada gol attığı için çok sevinçli olduğunu kaydeden Cicaldau, "Çok iyi bir takıma karşı iyi bir sonuç aldık. Bundan dolayı da ayrıca sevinçliyim. Daha hiçbir şey bitmedi. Daha turu geçmedik. Bu çift ayaklı bir turdu. Rövanş maçı için de hazır olmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.


Cicaldau, "Türkiye'yi çok iyi biliyorsun. Daha önce Galatasaray ve Konyaspor'da forma giydin. Başakşehir ile ilgili takımına bilgi verdin mi?" sorusuna ise "Başakşehir, zaten tanınmış bir takım. Her sene Avrupa kupalarında oynuyorlar. Onlarla ilgili saklanılacak bir şey yok." diye cevap verdi.

Rumen orta saha oyuncusu, rövanş karşılaşmasıyla ilgili ise, "Rövanş maçı kolay olmayacak. Kendi sahamızda oynayacağımız için avantajlıyız." dedi.

Türkiye'de oynadığı dönemde kendini çok iyi hissettiğini belirten Cicaldau, "Türkiye'de çok iyi bir lig var. Bu ligde kendimi de çok beğendim. Şu anda Universitatea Craiova'da oynuyorum ama gelecek yıllarda Türkiye'den teklif gelirse değerlendiririm." şeklinde konuştu.

