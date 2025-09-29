LA Clippers'ın tecrübeli oyun kurucusu Chris Paul, "Lob City" dönemi Clippers günlerini nostaljiyle andı ve bu süreci kariyerinin en heyecan verici dönemlerinden biri olarak tanımladı.40 yaşındaki yıldız, Blake Griffin ve DeAndre Jordan ile birlikte Clippers'ı batının zirvesine taşıdığı döneme değinerek,şeklinde konuştu.NBA'in modern döneminin en büyük oyun kurucularından biri olarak kabul edilen Paul, 40 yaşında artık eski gücünde olmasa da 2017'den sonra ilk kez Clippers forması giyeceği bu sezonda büyük bir etki yaratmayı planlıyor.Paul, Los Angeles'a ilk kez 10 yıldan fazla bir süre önce katıldığında 26 yaşındaydı ve kariyerinin zirvesine yeni giriyordu. DeAndre Jordan ve Blake Griffin ile birlikte Clippers, Spurs ve Thunder gibi dönemin güçlü takımlarına karşı üst üste playofflara kalmış ve batıda önemli bir güç haline gelmişti."Lob City" lakabı, takımın özellikle Paul'un paslarıyla gerçekleştirilen etkileyici alley-oop hücumlarından doğmuştu. Bu oyun tarzı, Clippers'ı o dönem NBA'in en eğlenceli ve heyecan verici takımlarından biri haline getirmişti.Ne var ki, Lob City Clippers hiçbir zaman playofflarda ikinci turu aşamadı ve büyük üçlü, başarısızlık döngüsünü kıramadan yollarını ayırdı. Bu durumun sorumlusu olarak bazıları koç Doc Rivers'ı gösterirken, bazıları ise kişisel anlaşmazlıkların takım başarısının önüne geçtiğini savundu. Her ne sebeple olursa olsun, Lob City dönemi başladığı kadar hızlı bir şekilde sona erdi ve Paul'un bir gün Clippers'a geri döneceğini kimse tahmin etmiyordu.Houston Rockets, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder ve San Antonio Spurs ile geçen dönemin ardından Paul, nihayet Los Angeles'a geri döndü. Geçtiğimiz sezonu 8.8 sayı, 3.6 ribaunt ve 7.4 asist ortalamalarıyla tamamlayan tecrübeli yıldız, Clippers formasıyla yeni bir başlangıca hazırlanıyor.