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Chelsea'de Sarri yerine iki aday var!..

Chelsea'nin Maurizio Sarri'nin yerine Zinedine ve Frank Lampard'ı düşündüğü öne sürüldü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chelsea'de Sarri yerine iki aday var!..
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20 Şubat 2019 04:03
Chelsea'nin Maurizio Sarri'ye tek maçlık kredi tanıdığı iddia edildi.

Sky Sports ve Daily Mail'de yer alan haberlere göre; Chelsea'nin Malmö, Mancchster City veya Lig Kupası finalinde Tottenham'a kaybetmesi halinde Sarri'nin görevden alınacağı ve sezonu yardımcısı Gianfranco Zola'nın alacağı kaydedildi.

Son 10 maçta 5 mağlubiyet alan Sarri'ye güvenin azaldığı, oyuncuların da memnuniyetsiz olması nedeniyle İtalyan hocaya sabır gösterilmeyeceği ifade edildi.

Chelsea'nin önümüzdeki sezon için Real Madrid'den ayrılan Zinedine Zidane ve Derby County'de görev alan efsanesi Frank Lampard'ı düşündüğü bilgisi de verildi.

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