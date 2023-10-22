Chamberlain'den ilk derbisinde siftah

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golü, 69. dakikada Oxlade-Chamberlain'den geldi.
Sarı-Kırmızılılar karşısında ilk derbisine çıkan İngiliz oyuncu, skor üretmeyi başardı.
Chamberlain, ayrıca ligde de 2 gole ulaştı. 30. yaşındaki futbolcu, 6. haftada Kayserispor ağlarını sarsmıştı.
Sarı-Kırmızılılar karşısında ilk derbisine çıkan İngiliz oyuncu, skor üretmeyi başardı.
Chamberlain, ayrıca ligde de 2 gole ulaştı. 30. yaşındaki futbolcu, 6. haftada Kayserispor ağlarını sarsmıştı.