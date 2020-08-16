Cesare Prandelli: "Tekrar takım çalıştırmak istiyorum"

Galatasaray'ın eski antrenörlerinden Cesare Prandelli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Cesare Prandelli: 'Tekrar takım çalıştırmak istiyorum'
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16 Ağustos 2020 18:52
Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Cesare Prandelli, 1 sezondur takım çalıştırmadığını ve işini özlediğini söyledi.

Kulübeye geri dönmek istediğini belirten Prandelli, "25 yıl boyunca aralıksız olarak takım çalıştırdım, şu anda tabii ki özledim. Bu benim işim, bu benim tutkum. Ancak kapı kapı dolaşıp iş aramayacağım. Şimdi maçları izliyorum, gözlemliyorum, notlar alıyorum." dedi.

"PROBLEM YURT DIŞINA ÇIKINCA BAŞLADI"

Galatasaray'ı yönetmek için yurt dışına çıktığında problemlerin başladığını söyleyen 62 yaşındaki teknik adam, "Kariyerim boyunca hiçbir pişmanlığım yok. Atalanta'nın genç takımında çalışmaya başladım ve oradan Serie A'ya geçtim. Milli Takım'da çalıştım. Problem, yurt dışına çıktığımda başladı. Sanırım bunu daha fazla düşünmeliydim" ifadelerini kullandı.

Cesare Prandelli, son olarak Genoa'nın başında görev aldı ve Haziran 2019'da görevine son verildi.

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