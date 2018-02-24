  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!
  •  
    Galatasaray'ın sürpriz teklifini duyurdular!..

Cenk Tosun, Everton'ı mağlubiyetten kurtaramadı!

Cenk Tosun'un ikinci yarı oyuna dahil olduğu maçta Everton, deplasmanda Watford'a 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Cenk Tosun, Everton'ı mağlubiyetten kurtaramadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2018 22:21
İngiltere Premier Lig'inin 28. haftasında Watford ile Everton karşı karşıya geldi. Watford, Everton'ı 1-0 mağlup ederek iç sahada üst üste 2. galibiyetini aldı.

Watford'a galibiyeti getiren tek gol, 80. dakikada Troy Deeney'den geldi.

CENK TOSUN, NIASSE YERİNE OYUNA GİRDİ

Everton'ın Milli futbolcusu Cenk Tosun, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 57. dakikada Oumar Niasse'ın yerine oyuna dahil oldu.

Cenk, karşılaşmanın son dakikalarında müsait bir pozisyondan yararlanamazken Everton, bu son pozisyonun ardından 1-0 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Watford, puanını 33'e çıkartıp 10. sıraya yükseldi. Deplasman fobisi devam eden Everton ise 34 puan ile 9. sırada kaldı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için