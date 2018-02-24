İngiltere Premier Lig'inin 28. haftasındailekarşı karşıya geldi. Watford, Everton'ımağlup ederek iç sahada üst üste 2. galibiyetini aldı.Watford'a galibiyeti getiren tek gol, 80. dakikada'den geldi.Everton'ın Milli futbolcusu Cenk Tosun, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 57. dakikada Oumar Niasse'ın yerine oyuna dahil oldu.Cenk, karşılaşmanın son dakikalarında müsait bir pozisyondan yararlanamazken Everton, bu son pozisyonun ardından 1-0 mağlup oldu.Bu sonucun ardından Watford, puanını 33'e çıkartıp 10. sıraya yükseldi. Deplasman fobisi devam eden Everton ise 34 puan ile 9. sırada kaldı.