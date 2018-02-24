İngiltere Premier Lig'inin 28. haftasında Watford ile Everton karşı karşıya geldi. Watford, Everton'ı 1-0 mağlup ederek iç sahada üst üste 2. galibiyetini aldı.
Watford'a galibiyeti getiren tek gol, 80. dakikada Troy Deeney'den geldi.
CENK TOSUN, NIASSE YERİNE OYUNA GİRDİ
Everton'ın Milli futbolcusu Cenk Tosun, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 57. dakikada Oumar Niasse'ın yerine oyuna dahil oldu.
Cenk, karşılaşmanın son dakikalarında müsait bir pozisyondan yararlanamazken Everton, bu son pozisyonun ardından 1-0 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından Watford, puanını 33'e çıkartıp 10. sıraya yükseldi. Deplasman fobisi devam eden Everton ise 34 puan ile 9. sırada kaldı.
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Watford'a galibiyeti getiren tek gol, 80. dakikada Troy Deeney'den geldi.
CENK TOSUN, NIASSE YERİNE OYUNA GİRDİ
Everton'ın Milli futbolcusu Cenk Tosun, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 57. dakikada Oumar Niasse'ın yerine oyuna dahil oldu.
Cenk, karşılaşmanın son dakikalarında müsait bir pozisyondan yararlanamazken Everton, bu son pozisyonun ardından 1-0 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından Watford, puanını 33'e çıkartıp 10. sıraya yükseldi. Deplasman fobisi devam eden Everton ise 34 puan ile 9. sırada kaldı.
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