Cenk 89'da girdi, Everton berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takımı Everton, deplasmanda Burnley ile 1-1 beraber kaldı.
Mücadelede ilk gol 3. dakikada Burnleyli Robbie Brady'den geldi. Everton'un golünü ise 45+3. dakikada Dominic Calvert-Lewin kaydetti.
Cenk Tosun'un yedek başladığı maçta Ancelotti, milli futbolcumuzu 89. dakikada oyuna dahil etti.
Bu sonucun ardından Everton, 17 puanla 7 sırada yer aldı. Burnley ise 6 puanla 19 sırada yer alıyor.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Burnley deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak. Everton ise evinde Chelsea'ye konuk edecek.
Mücadelede ilk gol 3. dakikada Burnleyli Robbie Brady'den geldi. Everton'un golünü ise 45+3. dakikada Dominic Calvert-Lewin kaydetti.
Cenk Tosun'un yedek başladığı maçta Ancelotti, milli futbolcumuzu 89. dakikada oyuna dahil etti.
Bu sonucun ardından Everton, 17 puanla 7 sırada yer aldı. Burnley ise 6 puanla 19 sırada yer alıyor.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Burnley deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak. Everton ise evinde Chelsea'ye konuk edecek.