Cenk 89'da girdi, Everton berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takımı Everton, deplasmanda Burnley ile 1-1 beraber kaldı.



Mücadelede ilk gol 3. dakikada Burnleyli Robbie Brady'den geldi. Everton'un golünü ise 45+3. dakikada Dominic Calvert-Lewin kaydetti.



Cenk Tosun'un yedek başladığı maçta Ancelotti, milli futbolcumuzu 89. dakikada oyuna dahil etti.



Bu sonucun ardından Everton, 17 puanla 7 sırada yer aldı. Burnley ise 6 puanla 19 sırada yer alıyor.



İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Burnley deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak. Everton ise evinde Chelsea'ye konuk edecek.



