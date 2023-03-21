Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüş bileti iptal!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Cengiz Ünder'in transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hocasıyla arasını düzelten ve formayı kapan milli yıldız, transferine dair kesin kararını verdi. Cengiz Ünder yeni sezonda da takımda kalacak. Detaylar haberimizde...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüş bileti iptal!
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21 Mart 2023 12:33
Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer hedefi olan Cengiz Ünder, kariyer planlamasını yaptı. Geçtiğimiz sezon Marsilya'nın en etkili ismi olan ancak Igor Tudor'un gelişiyle son derece sancılı bir süreç geçiren Cengiz Ünder, son haftalarda yeniden formayı kaptı.

CENGİZ ÜNDER TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİYOR

Tudor'un ilk haftalarda gözden çıkardığı Cengiz Ünder o dönem ayrılık kararı alırken, Galatasaray ve Beşiktaş oyuncu için yoğun girişimlerde bulundu. Türkiye'ye dönmeyi düşünmeyen, kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Cengiz Ünder, Galatasaray ve Beşiktaş'ı reddetti.

PLANINI YAPTI

İlerleyen haftalarda hocasıyla arasını düzelten Cengiz Ünder, performansını da yukarı çekince formasını yeniden kaptı. Son dönemde ilk 11'in banko isimlerinden biri haline gelen Cengiz Ünder, kariyer planlamasını da yaptı.

CENGİZ ÜNDER 'DEVAM' DEDİ

Marsilya ile sezon başında 3 yıllık sözleşme yapan Cengiz Ünder, Fransız deviyle devam kararı aldı. Sezon sonunda birçok takımın teklif götürmesi beklenen milli futbolcu, kendisine seviye atlatacak birinci sınıf bir kulüpten teklif almaması durumunda yoluna Marsilya'da devam edecek.

2022-23 SEZONU KARNESİ

Düzenli forma şansı bulduktan sonra skor katkısını da artıran Cengiz Ünder, Ligue 1'de çıktığı 27 maçta 2 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.

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