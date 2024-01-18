Celta Vigo, Valencia'yı 3 golle eledi!

İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Celta Vigo, Valencia'yı 3-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Celta Vigo, Valencia'yı 3 golle eledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2024 00:04
İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Celta Vigo, Valencia ile karşılaştı.

Estadio de Mestalla'da oynanan maçı Celta Vigo 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada De la Torre, 18 ve 80. dakikada Anastasios Douvikas kaydetti.

Valencia'da milli oyuncu Cenk Özkacar, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Celta Vigo bu sonuçla Kral Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery