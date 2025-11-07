06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
0-0
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
3-0
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
0-3
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
1-2
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
3-1
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
3-2
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
6-0
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
1-1
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
0-0
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
2-0
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
2-0
06 Kasım
Bologna-Brann
0-0
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
3-1
06 Kasım
PAOK-Young Boys
4-0
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
0-1
06 Kasım
Braga-Genk
3-4
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
2-0
06 Kasım
Real Betis-Lyon
2-0
06 Kasım
Rangers-Roma
0-2
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
1-1
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
2-0
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
1-0
06 Kasım
Basel-FCSB
3-1
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
3-1
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
0-0
06 Kasım
Nice-Freiburg
1-3
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
0-1

Çekya'da ırkçılık ve şiddet çağrısı!

Viktoria Plzen kulübü ve taraftarları, Türk milletine karşı nefret söylemi içeren, ırkçı, saygısız ve şiddet çağrısında bulunan bir pankart açtı.

07 Kasım 2025 01:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Çekya'da ırkçılık ve şiddet çağrısı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Viktoria Plzen taraftarlarının, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı ırkçı, şiddet çağrısı yapan, saygısız koreografisi ve Çek kulübünün buna sahip çıkması olay yarattı.

Plzen taraftarları maç öncesinde "Vojna S Turkem Musi Bejt" (Türklerle Savaş Olmalı) koreografisi yaptı. Şiddet çağrısı yapan bu saygısızca pankarttan daha da şok edici olan saygısızlık ise Viktoria Plzen kulübünden geldi.

Çek kulübü "Saygıyla bildiririm ki, Türk karşısında hepimiz mevzilerimizdeyiz." paylaşımı yaptı.

F.BAHÇELİLER UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ


Öte yandan, Fenerbahçe kongre üyesi hukukçular ise Viktoria Plzen'in bu saygısız pankartını UEFA'ya şikayet etti.

Şikayette, "Ev sahibi takım taraftarları ve sorumlu olarak kulüp, "UEFA Disiplin Mevzuatındaki (UEFA Disciplinary Regulations m. 2, 11, 14 vd.)" birçok düzenlemeyi ihlal etmişler ve bu nedenle en üst hadden cezalandırılmaları gerekmektedir. Burada ev sahibi kulübe stadyum kapatma cezası ve para cezası verilmesinin yanında, nefret söylemi nedeniyle sorumluların ilgili ülke hukuku gereği ceza hukuku yaptırımlarıyla cezalandırılmaları da gerekmektedir." denildi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
