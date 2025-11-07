Çekya'da ırkçılık ve şiddet çağrısı!

Viktoria Plzen taraftarlarının, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı ırkçı, şiddet çağrısı yapan, saygısız koreografisi ve Çek kulübünün buna sahip çıkması olay yarattı.
Plzen taraftarları maç öncesinde "Vojna S Turkem Musi Bejt" (Türklerle Savaş Olmalı) koreografisi yaptı. Şiddet çağrısı yapan bu saygısızca pankarttan daha da şok edici olan saygısızlık ise Viktoria Plzen kulübünden geldi.
Çek kulübü "Saygıyla bildiririm ki, Türk karşısında hepimiz mevzilerimizdeyiz." paylaşımı yaptı.
F.BAHÇELİLER UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ
Öte yandan, Fenerbahçe kongre üyesi hukukçular ise Viktoria Plzen'in bu saygısız pankartını UEFA'ya şikayet etti.
Şikayette, "Ev sahibi takım taraftarları ve sorumlu olarak kulüp, "UEFA Disiplin Mevzuatındaki (UEFA Disciplinary Regulations m. 2, 11, 14 vd.)" birçok düzenlemeyi ihlal etmişler ve bu nedenle en üst hadden cezalandırılmaları gerekmektedir. Burada ev sahibi kulübe stadyum kapatma cezası ve para cezası verilmesinin yanında, nefret söylemi nedeniyle sorumluların ilgili ülke hukuku gereği ceza hukuku yaptırımlarıyla cezalandırılmaları da gerekmektedir." denildi.
