Cedi Osman, LeBron James'i yıktı

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken, Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers ile Los Angeles Lakers'ın arasında oynanan maç dikkat çekti.



Crypto Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Cleveland Cavaliers 114-100 kazanırken Donovan Mitchell 33 sayı, Darius Garland 24 sayı, milli basketbolcu Cedi Osman ise 9 sayı 1 asist 1 ribaunt ile oynadı. Lakers'ta ise LeBron James'in 27 sayı 7 ribaunr 4 asistlik performansı galibiyetin önüne geçemedi.



DİĞER SONUÇLAR



Gecenin diğer sonuçları ise şöyle;



Memphis Grizzlies 103-97 Washington Wizards

Toronto Raptors 113-104 Chicago Bulls

Los Angeles Clippers 102-110 Utah Jazz





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