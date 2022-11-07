Cedi Osman, LeBron James'i yıktı

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken, Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers deplasmanda Los Angeles Lakers'ı devirmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
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Cedi Osman, LeBron James'i yıktı
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07 Kasım 2022 08:56
NBA'de gecenin maçları tamamlanırken, Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers ile Los Angeles Lakers'ın arasında oynanan maç dikkat çekti.

Crypto Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Cleveland Cavaliers 114-100 kazanırken Donovan Mitchell 33 sayı, Darius Garland 24 sayı, milli basketbolcu Cedi Osman ise 9 sayı 1 asist 1 ribaunt ile oynadı. Lakers'ta ise LeBron James'in 27 sayı 7 ribaunr 4 asistlik performansı galibiyetin önüne geçemedi.

DİĞER SONUÇLAR

Gecenin diğer sonuçları ise şöyle;

Memphis Grizzlies 103-97 Washington Wizards
Toronto Raptors 113-104 Chicago Bulls
Los Angeles Clippers 102-110 Utah Jazz

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