Çebi'den Büyükekşi'ye: 'Sen kimsin! Sözüne dikkat et'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen takımların kalan maçlarıyla ilgili verilen karara itiraz eden Çebi, "Kasıtlı algı yapıldı! Biz puan istemedik, adalet istedik! Depremden üç gün sonra 'İki yol var, birini tercih edeceğiz' diyorsunuz. Demek mantıklı bir yol daha var! Bizim önerdiğimiz yol mantıksızsa, o gün neden 'İki yol var' dediniz? TFF Başkanı taraf olduğunu hissettiriyor, Beşiktaş camiası rahatsız! Bunu bir şekilde istemeyerek, anlamayarak söylediğini düşünmek istiyorum. Beşiktaş camiasından özür borcunuz var! Bunu yapmanızı talep ediyorum! TFF Başkanı olacaksanız, tüm takımlara eşit mesafede olmanızı hissettirmelisiniz." dedi.
Çebi, "TFF Başkanı olmak kolay iş değil! Herkese eşit olacaksınız! Beşiktaş çok büyük camiadır, kelimelerinizi seçerken hassas olmalısınız!" ifadelerini kullandı.
Siyah beyazlı kulübün başkanı, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi başarılı bulmuyorum. Bunu söylemek hakkım. Sürekli ceza almaktan herkes yoruldu. Beşiktaş Başkanı'nı bir haftada 3 kez ceza kuruluna göndermek neyi ifade ediyor? Oradaki kurullar adaletliyse, Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş ile ilgili rencide edici sözleri nedeniyle cezalandırılmasını talep ediyoruz. Beşiktaş çok büyük bir camiadır, onu rencide edici kelimeler kullanamazsınız! Kullanıyorsanız, siz de o kurullarda gerekli savunmayı yapın! Bu saygısızlık değil, bu söylemlere Beşiktaş Başkanı olarak yasal bir cevap. Bize ceza verenler, bunları da mantıklı şekilde değerlendirsin." açıklamasını yaptı.
TFF başkanlık seçimiyle ilgili olarak Çebi, "TFF Başkanlığı'na bir aday çıkarma gibi görevim yok. Mehmet Büyükekşi'nin karşısına aday çıkarsa ve mantıklı bulursam, destek veririm." cevabını verdi.
"BEŞİKTAŞ'A BÖYLE KONUŞAMAZSIN, SEN KİMSİN?"
Çebi, "Beşiktaş camiası incinmiştir. Bu kulüplerin ağabeyi biziz! Beşiktaş'a karşı böyle konuşamazsınız! Dursun Özbek'in açıklamasını ertesi gün siz tekrar ederseniz, algıya sebep olursanız. Böyle bir açıklama yapıyorsanız, özür dilersiniz. Beşiktaş 120 yıllık bir camia, siz kimsiniz? Bizler bu 120 yıllık tarihi olan bir kulüpte kimiz?" ifadelerini kullandı.
Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen takımların kalan maçlarıyla ilgili verilen karara itiraz eden Çebi, "Kasıtlı algı yapıldı! Biz puan istemedik, adalet istedik! Depremden üç gün sonra 'İki yol var, birini tercih edeceğiz' diyorsunuz. Demek mantıklı bir yol daha var! Bizim önerdiğimiz yol mantıksızsa, o gün neden 'İki yol var' dediniz? TFF Başkanı taraf olduğunu hissettiriyor, Beşiktaş camiası rahatsız! Bunu bir şekilde istemeyerek, anlamayarak söylediğini düşünmek istiyorum. Beşiktaş camiasından özür borcunuz var! Bunu yapmanızı talep ediyorum! TFF Başkanı olacaksanız, tüm takımlara eşit mesafede olmanızı hissettirmelisiniz." dedi.
Çebi, "TFF Başkanı olmak kolay iş değil! Herkese eşit olacaksınız! Beşiktaş çok büyük camiadır, kelimelerinizi seçerken hassas olmalısınız!" ifadelerini kullandı.
Siyah beyazlı kulübün başkanı, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi başarılı bulmuyorum. Bunu söylemek hakkım. Sürekli ceza almaktan herkes yoruldu. Beşiktaş Başkanı'nı bir haftada 3 kez ceza kuruluna göndermek neyi ifade ediyor? Oradaki kurullar adaletliyse, Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş ile ilgili rencide edici sözleri nedeniyle cezalandırılmasını talep ediyoruz. Beşiktaş çok büyük bir camiadır, onu rencide edici kelimeler kullanamazsınız! Kullanıyorsanız, siz de o kurullarda gerekli savunmayı yapın! Bu saygısızlık değil, bu söylemlere Beşiktaş Başkanı olarak yasal bir cevap. Bize ceza verenler, bunları da mantıklı şekilde değerlendirsin." açıklamasını yaptı.
TFF başkanlık seçimiyle ilgili olarak Çebi, "TFF Başkanlığı'na bir aday çıkarma gibi görevim yok. Mehmet Büyükekşi'nin karşısına aday çıkarsa ve mantıklı bulursam, destek veririm." cevabını verdi.
"BEŞİKTAŞ'A BÖYLE KONUŞAMAZSIN, SEN KİMSİN?"
Çebi, "Beşiktaş camiası incinmiştir. Bu kulüplerin ağabeyi biziz! Beşiktaş'a karşı böyle konuşamazsınız! Dursun Özbek'in açıklamasını ertesi gün siz tekrar ederseniz, algıya sebep olursanız. Böyle bir açıklama yapıyorsanız, özür dilersiniz. Beşiktaş 120 yıllık bir camia, siz kimsiniz? Bizler bu 120 yıllık tarihi olan bir kulüpte kimiz?" ifadelerini kullandı.
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