Çaykur Rizespor'da Konyaspor maçı öncesi 4 eksik

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Çaykur Rizespor'da Konyaspor maçı öncesi 4 eksik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2021 17:09
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dar alanda pas ve taktik çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Sakatlığı devam eden Loic Remy takımdan ayrı çalışırken, milli takım kamplarında bulunan Cemali Sertel, Dabo, Bolasei ve ameliyat olan Ronaldo Mendes çalışmada yer almadı.

Rize temsilcisi, hazırlıklarını yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı özel maçla sürdürecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.