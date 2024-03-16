Çaykur Rizespor'da Gaziantep öncesi 3 eksik!

Çaykur Rizespor, pazar günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da Gaziantep öncesi 3 eksik!
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16 Mart 2024 14:10
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadında saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde son hafta deplasmanda Galatasaray'a 6-2 yenilen Rize temsilcisi, 39 puanla 7. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Benhur Keser ve Mithat Pala ile sakatlığının ardından takımdan ayrı çalışan Laine, kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra kampa girecek.

Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan mücadeleyi yeşil-mavililer 2-0 kaybetmişti.

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