Cleveland Cavaliers'ın bu yaz Christian Wood, PJ Washington ve Kelly Oubre Jr.'ı hedeflediği bildirildi.



Cleveland.com'dan Chris Fedor, Cavaliers'ın Wood, Washington ve Oubre Jr.'ı radarına aldığını söyledi.



En son Charlotte Hornets için forma giyen Oubre Jr., maç başına 20.3 sayıyla kariyerinin en iyi ortalamasını tuttururken, ayrıca 5.2 ribaund ile oynamıştı.



24 yaşındaki takım arkadaşı Washington, önceki sezon maç başına 15.7 sayı, 4.9 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları tutturmuştu.



Dallas Mavericks forması giymiş olan 27 yaşındaki Wood ise, maç başına 16.6 sayı, 7.3 ribaund ve 1.8 asistle takımına katkıda bulunmuştu.



