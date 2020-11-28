Carvalhal: "Beşiktaş'ta zorluklar yaşadım"

Bir dönem Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan Carlos Carvalhal, takımı Braga'nın son durumu ve Beşiktaş üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Carvalhal: 'Beşiktaş'ta zorluklar yaşadım'
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28 Kasım 2020 18:34
Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal, Beşiktaş günleri ve Braga'da takımının son durumu üzerine konuştu.

Carvalhal, Beşiktaş'ta ve Sporting Lizbon'da yaşadığı zorluklardan bahsetti.

"BENİM İÇİN YENİ DEĞİL"

54 yaşındaki teknik direktör açıklamasında; "Tabii ki eksik oyuncularım için zorluk hissediyorum. Daha önce Beşiktaş'ta ve Sporting'te de benzer şeyler yaşadım. Benim için yeni bir durum değil." açıklamasında bulundu.

Braga'da sakatlıklar nedeniyle eksikler sorun yaratıyor. Carvalhal yine de takımının "pozitif futbol" oynama amacından vazgeçmeyeceğini söylüyor.



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