Bayer Leverkusen Genel Direktörü Fernando Carro, yıldız futbolcuları Florian Wirtz için transfer açıklamasında bulundu.



"150 MİLYON EURO'DAN DÜŞÜK OLMAZ"



Carro, "Kimse satılamaz değil ama Wirtz 150 milyon euro'dan daha az bir rakama gidemez." ifadelerini kullandı.



Carro, daha önce yaptığı açıklamada ise 20 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon da Bayer Leverkusen'de oynayacağını söylemişti.



REKOR KIRABİLİR!



Wirtz, Carro'nun beklediği gibi 150 milyon euro bedelle transfer olması durumunda Almanya rekoru olacak ve Bundesliga'nın en pahalı satışı olacak. Bu rekor daha önce 135 milyon euro bedelle Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya giden Ousmane Dembele'ye aitti.



BU SEZON PERFORMANSI



Bayer Leverkusen'in kazandığı şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Wirtz'in adı Manchester City, Real Madrid ve Bayern Münih gibi ekiplerle anılıyor.



Bayer Leverkusen'de bu sezon 41 maça çıkan Florian Wirtz, 17 gol attı ve 18 asist yaptı.





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