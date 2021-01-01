Carr: "Jordan'ı emekliyken Celtics'e getirmeye çalıştım!"

Eski Boston Celtics genel menajeri M. L. Carr, emekli olduğu dönemde efsane oyuncu Michael Jordan'ı kadrosuna katmaya çalıştığını söyledi.



Carr, kısa süre önce, Jordan'ı 1994'te Celtics'e katılmaya ikna edebileceğini düşündüğünden, emekliliği sırasında Bulls'dan Jordan ile konuşmak için izin almaya çalıştığını belirtti:



"Michael'ı hayatı boyunca tanırdım... Emekliliğinden geri dönmesini sağlamak için onunla konuşma şansım olsaydı, onun için bir ilk tur Draft hakkı vermeye razıydım.



Onu o yeşil formayı giymeye ikna edebileceğimi düşünmüştüm. Yeni ve oldukça iyi bir pazarlama yoluyla, bunu yaparak bir servet kazanabilirdi... Celtics'e gelse harika olurdu. Jerry'ye (Reinsdorf) teklif sunmuştum ama bu haber ortaya çıkınca, teklif yaptığımı reddetmişti."



Jordan'ı emeklilik sürecinde, 2001 yılında Dallas Mavericks gibi kadrosuna katmaya çalışan başka takımlar da olmuştu.



