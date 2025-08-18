18 Ağustos
Carlos Cuesta için ayrılık gelişmesi!

Spartak Moskova, Carlos Cuesta transferi için Galatasaray ve Kolombiyalı futbolcuya teklifte bulundu. Cuesta için anlaşma sağlanması durumunda 26 yaşındaki futbolcu bu hafta Rusya'ya gidecek.

Spartak Moskova, Galatasaray forması giyen Carlos Cuesta için harekete geçti.

GALATASARAY'A TEKLİF

Rusya'dan Sport24'te yer alan habere göre, Spartak Moskova, Cuesta'nın transferi için Galatasaray'a 6+2 milyon euro'luk teklifte bulundu.

CUESTA'YA ÖNERİLEN ŞARTLAR

Cuesta ile de temasa geçen Spartak Moskova, Kolombiyalı futbolcuya 3 yıllık [1 yıl opsiyon] sözleşme teklifinde bulundu. Spartak Moskova, Cuesta'ya bonuslar hariç yıllık 1.5 milyon euro'luk maaş önerdi.

SPARTAK MOSKOVA ÖNDE


Cuesta ile Brezilya'dan Vasco da Gama da ilgileniyor. Ancak Rus basınında yer alan haberde, Spartak Moskova'nın, Kolombiyalı futbolcuya daha avantajlı koşullar sunduğu ve transfer için önde olduğu yazıldı.

VASCO'NUN PLANI

Öte yandan Globo'da yer alan habere göre, Vasco da Gama, Ruslardan gelen yüksek finansal teklifi telafi etmek için savunma oyuncusunu Kolombiya Milli Takımı'nın radarına sokacak bir projeye imza atmaya çalışıyor.

RUSYA'YA GİDEBİLİR

Spartak Moskova ve Galatasaray, Cuesta için anlaşma sağlanması durumunda 26 yaşındaki savunma oyuncusu bu hafta Rusya'ya gidecek.

GALATASARAY SICAK BAKIYOR

Yeni sezonda Cuesta'yı kadroda düşünmeyen Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu için hem Spartak Moskova hem de Vasco da Gama'dan gelen tekliflere sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı takımda 9 maçta süre buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Trabzonspor 2 1 1 0 1 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Kasımpaşa 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
