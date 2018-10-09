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Carlo Ancelotti'den John Terry'e jest

Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, John Terry'in futbolu bırakmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Carlo Ancelotti'den John Terry'e jest
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09 Ekim 2018 14:42
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Napoli'nin tecrübeli çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, John Terry'in futbolu bıraktığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Ancelotti, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda Terry ile beraber tokalaştığı bir fotoğrafı paylaştı ve, "Seni kaptan olarak görmekten şeref duydum, gelecekteki çalışmalarında başarıları dilerim" yazısını not olarak ekledi.

Ancelotti, Chelsea'de 2 sezon geçirirken, Terry ile çalışmış, Premier Lig ve FA Cup kazanmıştı.

Öte yandan İngiliz yıldız John Terry, futbol kariyeri boyunca 740 karşılaşmada forma giymiş, 66 gol 30 asistlik performansa imza atmıştı. Terry, son olarak Aston Villa forması giyiyordu.

 

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

An honor to have had you as Captain. Wishing you much success in your future endeavors.

Carlo Ancelotti (@mrancelotti)'in paylaştığı bir gönderi (8 Eki, 2018, 5:32öö PDT)

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