Dursun Özbek: "

Göreve geldiğimizde çalışma arkadaşlarımızla projelerimizi anlatmış ve sözler vermiştik. Bu dönemde Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde neleri başarabildiğimizi görüyoruz. Sizin desteğiniz olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. Dışarıda Galatasaray'la yardımlaşma vakfının yardımı toplanıyor. Herkesi buna destek vermeye davet ediyorum. Genel kurul için hazırladığımız bütçede göreceğiniz üzere yönetim olarak koyduğumuz hedeften uzaklaşmadan ayağımızı yorganımıza göre uzatarak planlar yaptık. Amacımız Galatasaray'ın yarınlarını da garantiye alıp sürdürülebilir bir yapıyla yarınlarımızı güvence altına almaktır.

Dursun Özbek: "