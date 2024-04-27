Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, gerçekleştiriliyor.
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryumu'nda düzenlenen toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu hazır bulundu. Toplantıyı açan başkan Özbek, divan başkanlığı için önerilen Eşref Alaçayır'ı oylamaya sundu. Alaçayır, oy birliğiyle bütçe toplantısının divan başkanı seçildi.
Dursun Özbek: "Değerli Galatasaraylılar; göreve geldiğimizde siz değerli üyelerimize projelerimizi anlatmış ve sözler vermiştik. Bugün karşınızda bu projelerin büyük bir bölümünü gerçekleştirmenin mutluluğuyla bulunuyorum."
Dursun Özbek: "Göreve geldiğimizde çalışma arkadaşlarımızla projelerimizi anlatmış ve sözler vermiştik. Bu dönemde Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde neleri başarabildiğimizi görüyoruz. Sizin desteğiniz olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. Dışarıda Galatasaray'la yardımlaşma vakfının yardımı toplanıyor. Herkesi buna destek vermeye davet ediyorum. Genel kurul için hazırladığımız bütçede göreceğiniz üzere yönetim olarak koyduğumuz hedeften uzaklaşmadan ayağımızı yorganımıza göre uzatarak planlar yaptık. Amacımız Galatasaray'ın yarınlarını da garantiye alıp sürdürülebilir bir yapıyla yarınlarımızı güvence altına almaktır."
Dursun Özbek: "Sahip olduğumuz sportif başarıyı yukarı çıkarmak için kulübümüzün gelir kaynaklarını çeşitlendirmemiz şart. Bu yöndeki gayretlerimiz meyvelerini vermeye başladı. 2023-24 döneminde toplam gelirlerimiz 3 katına yakın bir artış gösterdi. Kulübümüzün sponsor ve reklam veren sayısı son 9 ayda 34'ten 48'e yükseldi. Lisans gelirlerimiz 6 milyon TL'den 32 Milyon TL'ye yükseldi. Bundan yaklaşık 14 ay önce ülkemiz büyük bir deprem felaketi geçirdi. Kulübümüz depremin ilk anından itibaren gerekli hazırlıklarını yaptı ve yardımlarını bölgeye ulaştırdı. İlk günden bugüne kadar bölgeyle irtibatı hiç kesmedik. Kulübümüz Ramazan ayında konteyner kentinde açtığımız iftar çadırıyla hemen her gün yaklaşık 2 bin vatandaşa yemek dağıtımında bulundu."
Dursun Özbek: "Değerli Galatasaraylılar. Göreve geldiğimizde siz değerli üyelerimize projelerimizi anlatmış ve sözler vermiştik. Bugün karşınızda bu projelerin büyük bir bölümünü gerçekleştirmenin mutluluğuyla bulunuyorum."
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryumu'nda düzenlenen toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu hazır bulundu. Toplantıyı açan başkan Özbek, divan başkanlığı için önerilen Eşref Alaçayır'ı oylamaya sundu. Alaçayır, oy birliğiyle bütçe toplantısının divan başkanı seçildi.
Dursun Özbek: "Değerli Galatasaraylılar; göreve geldiğimizde siz değerli üyelerimize projelerimizi anlatmış ve sözler vermiştik. Bugün karşınızda bu projelerin büyük bir bölümünü gerçekleştirmenin mutluluğuyla bulunuyorum."
Dursun Özbek: "Göreve geldiğimizde çalışma arkadaşlarımızla projelerimizi anlatmış ve sözler vermiştik. Bu dönemde Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde neleri başarabildiğimizi görüyoruz. Sizin desteğiniz olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. Dışarıda Galatasaray'la yardımlaşma vakfının yardımı toplanıyor. Herkesi buna destek vermeye davet ediyorum. Genel kurul için hazırladığımız bütçede göreceğiniz üzere yönetim olarak koyduğumuz hedeften uzaklaşmadan ayağımızı yorganımıza göre uzatarak planlar yaptık. Amacımız Galatasaray'ın yarınlarını da garantiye alıp sürdürülebilir bir yapıyla yarınlarımızı güvence altına almaktır."
Dursun Özbek: "Sahip olduğumuz sportif başarıyı yukarı çıkarmak için kulübümüzün gelir kaynaklarını çeşitlendirmemiz şart. Bu yöndeki gayretlerimiz meyvelerini vermeye başladı. 2023-24 döneminde toplam gelirlerimiz 3 katına yakın bir artış gösterdi. Kulübümüzün sponsor ve reklam veren sayısı son 9 ayda 34'ten 48'e yükseldi. Lisans gelirlerimiz 6 milyon TL'den 32 Milyon TL'ye yükseldi. Bundan yaklaşık 14 ay önce ülkemiz büyük bir deprem felaketi geçirdi. Kulübümüz depremin ilk anından itibaren gerekli hazırlıklarını yaptı ve yardımlarını bölgeye ulaştırdı. İlk günden bugüne kadar bölgeyle irtibatı hiç kesmedik. Kulübümüz Ramazan ayında konteyner kentinde açtığımız iftar çadırıyla hemen her gün yaklaşık 2 bin vatandaşa yemek dağıtımında bulundu."
Dursun Özbek: "Değerli Galatasaraylılar. Göreve geldiğimizde siz değerli üyelerimize projelerimizi anlatmış ve sözler vermiştik. Bugün karşınızda bu projelerin büyük bir bölümünü gerçekleştirmenin mutluluğuyla bulunuyorum."