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CANLI | Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşıyor.

calendar 17 Haziran 2025 20:00 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2025 21:16
CANLI | Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki final serisinde ilk maçında karşılaşıyor.

CANLI | 2. ÇEYREK

FENERBAHÇE BEKO: 36
BEŞİKTAŞ FIBABANKA: 29

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Fenerbahçe'nin ligde 11 şampiyonluğu var

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 11 kez şampiyonluk yaşadı.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022 ve 2023-2024'te de kupanın sahibi oldu.


Beşiktaş, kupayı 2 kez müzesine götürdü

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde 2 şampiyonluk elde etti.

Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda ligi zirvede tamamlayarak ilk kez kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş, 2011-2012'de ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurdu ve 37 yıllık özleme son vererek ligde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Maç programı

Play-off final serisi maç programı şöyle:

17 Haziran Salı:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

19 Haziran Perşembe:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

21 Haziran Cumartesi:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

23 Haziran Pazartesi:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

25 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

27 Haziran Cuma: (Gerekirse)

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

29 Haziran Pazar: (Gerekirse)

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

Basketbol Süper Ligi istatistikleri

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka'nın sırasıyla bu sezon oynadıkları maçlar ile sayı, ribaunt, asist, top çalma, blok ve top kaybı ortalamaları şöyle:

Maç: 34/37

Sayı: 93,9/89,8

Ribaunt: 34,9/31,9

Asist: 20,4/20,8

Top çalma: 6,5/7,4

Blok: 2,2/2

Top kaybı: 1/10,6


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