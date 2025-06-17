Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki final serisinde ilk maçında karşılaşıyor.FENERBAHÇE BEKO: 36BEŞİKTAŞ FIBABANKA: 29Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 11 kez şampiyonluk yaşadı.İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022 ve 2023-2024'te de kupanın sahibi oldu.Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde 2 şampiyonluk elde etti.Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda ligi zirvede tamamlayarak ilk kez kupanın sahibi oldu.Beşiktaş, 2011-2012'de ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurdu ve 37 yıllık özleme son vererek ligde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka'nın sırasıyla bu sezon oynadıkları maçlar ile sayı, ribaunt, asist, top çalma, blok ve top kaybı ortalamaları şöyle:Maç: 34/37Sayı: 93,9/89,8Ribaunt: 34,9/31,9Asist: 20,4/20,8Top çalma: 6,5/7,4Blok: 2,2/2Top kaybı: 1/10,6