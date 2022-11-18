Çankaya Belediyesi Görme Engeliler 8'inci şampiyonluğu istiyor

Sesi Görenler Futbol Süper Ligi'nde 7 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nde hedef 8'inci kupayı müzeye götürmek.



Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Kasım Pazar günü Ankara'da Eskişehirspor ile oynayacakları sezonun son maçının ardından şampiyonluk turu atmak istediklerini söyledi.



Futbolun dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok beğenilen, izlenilen bir oyun olduğunu dile getiren Sayyıdan, "Ligimizde 7 sene üst üste şampiyon olduk. Bu ligin 9'uncu sezonu oynanıyor ve biz de 8'inci şampiyonluğumuzu kazanmak istiyoruz." diye konuştu.



Eskişehirspor'un geçen hafta ligden düşmesinin kesinleştiğine dikkati çeken Sayyıdan, "Futbolun 3 sonuçlu olduğunu iyi bilen bir başkanım. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Biz de son maçımıza çıkacağız. Her maçta olduğu gibi mücadelemizi vereceğiz ve şampiyonluk için ter dökeceğiz." ifadelerini kullandı.



Karşılaşma öncesi çok heyecanlı olduğunu ve pazar gününün gelmesini iple çektiğini aktaran Sayyıdan, şöyle devam etti:



"Çok büyük heyecan yaşıyorum. Adeta 7 sezonda yaşadığım heyecanı bu sezon yaşıyorum. Ligin başında milli takımdan gelen sporcularımızın sakatlığı nedeniyle eksik başladık. İlk maçımızda da yenildik ama son maçımıza 2 puan farkla girebiliyoruz. Kötü başladığımız sezonu umarım şampiyonlukla bitireceğiz."



- "Sahamızda şampiyonluk turu atmak istiyoruz"



Teknik ekip ve sporculara güvendiğini vurgulayan Sayyıdan, "Kendi sahamızda şampiyonluk turunu atmak istiyoruz." dedi.



Deplasmanlı ligin çok büyük avantajlarının olduğuna dikkati çeken Sayyıdan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şimdi bizim hocamız olan Hasan Yıldırım'ın önderliğindeki milli takımımız Avrupa şampiyonu olduğunda takımdaki 10 futbolcudan 7'si bizim kulübümüzdendi. Şimdi bu arkadaşlarımızdan 6'sı bizimle devam ediyor. Şu ana kadar 7 kez şampiyonluk yaşadık. Üst üste 7 kez şampiyonluk yaşamak çok önemli ama biz 8'incisini de kazanarak kupayı müzemize götürmek istiyoruz."





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