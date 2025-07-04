Çalhanoğlu'na Suudi Arabistan'dan dev teklif!

Al Hilal'in yeni teknik direktörü Inzaghi, eski öğrencisi Hakan Çalhanoğlu'nu Suudi Arabistan'a getirtmek istiyor. Yıllık 20 milyon euroluk teklif masada.

calendar 04 Temmuz 2025 11:28 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025 11:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Çalhanoğlu'na Suudi Arabistan'dan dev teklif!
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Inter'in eski, Al Hilal'in ise yeni teknik direktörü olan Simone Inzaghi, eski öğrencisi Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti. İtalyan teknik adam, yıldız oyuncuyu Suudi Arabistan'a götürmek için yönetimle görüştü ve teklif hazırlandı.




İtalyan basınından Corriere dello Sport'a göre Al Hilal, Hakan Çalhanoğlu'na 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Milli futbolcumuzun yıllık maaşı 20 milyon euro seviyesinde olacak. Ayrıca sözleşme sonunda, Hakan'a kulübün teknik kadrosunda görev alma seçeneği de sunulacak.



Öte yandan Inter, Galatasaray'ın da istediği Hakan Çalhanoğlu'nu düşük bir bonservisle bırakmak istemiyor. İtalyan ekibi, 31 yaşındaki yıldız için en az 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Al Hilal'in, teklifini kısa süre içinde resmileştirmesi bekleniyor.

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