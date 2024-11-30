Cagliari, ikinci yarıda bulduğu tek golle kazandı

İtalya Serie A'da 14. haftanın açılış maçında Cagliari, sahasında Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cagliari, ikinci yarıda bulduğu tek golle kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2024 00:37
Son güncelleme 30 Kasım 2024 00:38
İtalya Serie A'da 14. haftanın açılış karşılaşmasında Cagliari, Hellas Verona'yı konuk etti.

Unipol Domus Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Cagliari'ye galibiyeti getiren golü 75'te Roberto Piccoli kaydetti.

Davide Nicola'nın ekibi Cagliari, İtalya Serie A'da 5 maç sonra galip geldi.

Cagliari, bu galibiyetin ardından puanını 14 yaptı. Hellas Verona, 12 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Cagliari, Fiorentina deplasmanına gidecek. Hellas Verona ise Empoli'yi konuk edecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery