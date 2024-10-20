Çağdaş Çavuş: "Buradan kendimize ders çıkaracağız"

Manisa FK teknik direktörü Çağdaş Çavuş, 1-0 mağlup oldukları Iğdır FK maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çağdaş Çavuş: 'Buradan kendimize ders çıkaracağız'
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20 Ekim 2024 20:02
Manisa FK teknik direktörü Çağdaş Çavuş, 1-0 mağlup oldukları Iğdır FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, karşılaşma öncesi Iğdır takımını iyi etüt ettiklerini dile getirdi.

Karşılaşmada kırmızı kart sonrası eksik kalmalarının oyun planlarını değiştirdiğini dile getiren Çavuş, şunları söyledi:

"Karttan sonra oyun planımız ister istemez değişti. Takım ikinci yarı daha kontrollü oynamaya çalıştı. Eksik olunca bazı oyun dezavantajları ortaya çıkmış oluyor. Bunu olabildiğince kapatmaya, birlikte oyunu ortaya çıkartmaya çalıştık. Belki bir gol de bulabilirdik oyun farklı bir şeye de gidebilirdi. Buradan kendimiz için kazanımlar çıkaracağımızı düşünüyorum."

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