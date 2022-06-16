Büyükekşi'den kulüplere yabancı müjdesi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, seçim öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



Büyükekşi, "Çok önemli görevlerde bulunduk, güzel işler yaptık. Burada da güzel işler yapmak için bu göreve talip olduk. Allah'ın izniyle hep beraber işler yapmak için göreve geliyoruz. Çok iyi ve dengeli bir yönetim kurulu oluşturduk. Bu yönetim 1 yıl görev yapacak. Çözüm bekleyen acil konular var. Yayın ihaleler, harcama limitleri, yabancı sayısı gibi. Çok hızlı şekilde çözüm üretmeli, hızlı karar vermeliyiz. Transfer sezonu başladı. Mali olarak kulüplerimiz darboğazda. Bunlara çözüm üretmeliyiz. Daha sonra orta vadeli işlerimiz var. Hakem performansı bunlardan biri." sözleriyle konuşmasına başladı.



YABANCI SAYISI İÇİN KULÜPLERE MÜJDE



Yabancı sınırı ile ilgili gelen soruya Büyükekşi, "Kuş çift kanatla uçabilir. Biz hiçbir şeyi kulüplere rağmen yapmayacağız. Beraber karar alacağız. Futbolun ekosistemine uygun, kulüplerin faydasına göre bir karar alacağız. Yabancı sayısının 14'ten 12'ye inme durumu vardı. Rijit değiliz. Kulüplerin istediği şekilde bir çözüme ulaşacağız." cevabını verdi.



"ŞU AN YAYIN RAKAMI 2 MİLYAR 50 MİLYON"



Yayın anlaşmasıyla ilgili konuşan Büyükekşi, "beIN Sports'tan 2 milyar 50 milyonluk teklif var. Yukarı çıkarmak için bir görüşme yapacağız. Her konu dijitalleşiyor. Mümkün olduğu kadar dijitale, teknolojiye önem vererek gelirleri artırmak istiyoruz. Bunun için gayret göstereceğiz." açıklamasını yaptı.



"HAKEMLER İÇİN YAPAY ZEKA"



Büyükekşi, "Hakem performanslarında yapay zekayı kullanmak istiyoruz. Hiçbir şeyin algı operasyonu olmaması lazım. Şeffaf hale getirip kamuoyuna açıklayacağız. Hakemleri tartıştırmak yerine, aldıkları puanları kamuoyuyla paylaşacağız. Ödül ve ceza sistemini değiştireceğiz." dedi.



"DİSİPLİN VE TAHKİM'DEN İSTİFA İSTEYECEĞİM"



Başkan olması beklenen Büyükekşi, "Seçilirsem Disiplin ve Tahkim Kurullarından istifa isteyeceğim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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