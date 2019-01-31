Butler: "Tabii ki çatışmacıyım"

Philadelphia 76ers yıldızı Jimmy Butler, çatışmacı kişiliği hakkında konuştu.
Bir podcastte konuşan Butler, şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki çatışmacıyım. Öyleyim. Sana söylenmesi gerekeni ilk ben söylerim, umurumda olmaz. Hep böyleydim. Her zaman dile dökmezdim belki ama hareketlerimle belli ederdim. Eğer beni tanıyorsan ve çevremdeysen bilirsin. Eğer çevremde değilsen hakkımda söylediklerin umurumda olmaz çünkü neler geçirdiğimi bilmiyorsun." "Yanımda x kadar saat ya da gün bulunsan, 'Aaa anladım. Ondan böyle davranıyor ve düşünüyor.' derdin. Ama yanımda değilsin. Sadece medyada gösterilen birkaç farklı parçadan ya da başkalarının söylediklerinden bir şeyler biliyorsun."
Butler'ın eski takımı Minnesota Timberwolves'dan ayrılma hikayesi, kendisiyle ilgili anlatılanların eskiye göre değişmesine neden olmuştu.