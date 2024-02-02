Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın menajeri Bernie Lee, adı sıklıkla takas söylentilerine konu olan Butler'ın "hiçbir yere gitmeyeceğini" söyledi.



Eski NBA oyuncusu ve analist Kendrick Perkins, Heat'in bu sezon şampiyonluk için mücadele etme fırsatı bulmak amacıyla Butler'la yollarını ayırmasının zamanının gelmiş olabileceğini öne sürmüştü.



Perkins, ESPN'in NBA Today programında "Miami Heat ve Jimmy Butler'ın yolları ayırma zamanı geldi... Miami Heat'in Jimmy'nin hakkını vermesi ve bu sezon şampiyonluk için rekabet edebilecek bir takımla takas yapması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.



Ancak Lee, attığı bir tweetle bu spekülasyona şu şekilde hızlı bir yanıt verdi:



"Asla hiçbir yere gittiği yok. Miami'de şampiyonluk kazanacak."



Butler, bu sezon maç başına 33,8 dakikada 21,4 sayı, 5,2 ribaund ve 4,4 asist ortalamaları yakalıyor.



