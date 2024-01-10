Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss'ın, Russell Westbrook deneyinin tutmamasından eski başantrenör Frank Vogel'ı sorumlu tuttuğu iddia edildi.



2021-22 sezonunun açılış gecesine girerken Lakers, rol oyuncularının bazılarından vazgeçerek Westbrook'u kadrosuna kattığı büyük anlaşmayla, riskli bir takas yapmıştı.



O dönemde bu hamle, Westbrook'un bire bir oyuncuları yerine şutörlere ve savunmacılara ihtiyaç duyan Lakers takımına uygunluğundan şüphe duyan taraftarlar ve analistler tarafından, geniş çapta eleştirilere maruz kalmıştı.



The Athletic'ten Sam Amick ise, Lakers'ın 2020 yılında şampiyonluğa ulaştığı Vogel ile 2022'de yollarını ayırmasının sebebi olarak, konuyla ilgili şunları kaleme aldı:



"Buss'ın, Russell Westbrook'un başarısız entegrasyonundan büyük ölçüde eski koçun sorumlu olduğuna inandığı biliniyordu ve sonuç olarak bu durum kendisinin Nisan 2022'de gönderilmesine yeşil ışık yakmıştı."



Westbrook, Lakers formasıyla çıktığı 130 maçta 17.4 sayı, 7.2 asist ve 6.9 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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