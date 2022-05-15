Futbol
Basketbol
NBA
İddaa
Sporx TV
Canlı Skor
E-Spor
At Yarışı
Tümü
SPORX CANLI
SÜPER LİG
İLK 11'İNİ KUR
QUIZ
TV'DE BUGÜN
İSTATİSTİK
THY EUROLEAGUE
CANLI ANLATIM
AT YARIŞI
NBA
RİO2016 ÖZEL SAYFA
ABD Açık
TRANSFER SAYFASI
Tenis
Motorsporları
Voleybol
At Yarışı
Diğer Sporlar
Hentbol
İstatistik
Tv'de Bugün
Canlı Anlatım
Medya
Teknoloji
Gizlilik Politikası
Mobil uygulamalar ve m.sporx.com mobil sitesi ile Sporx'i cepten de takip edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için Sporx Mobil sayfasını ziyaret edin.
Spor Haberleri
Diğer Sporlar
Boks
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Busenaz Sürmeneli Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda ABD'li rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
AA
Abone Ol
Tweet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mayıs 2022 20:39
Detaylar birazdan...
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
20:39
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
20:28
Everton'un yüzü yine gülmedi
20:28
Novak Djokovic, Roma Açık'ta 6. kez şampiyon
20:20
Altay Bayındır, dalya dedi
20:14
Kadıköy'de tribünler doldu
20:09
İZLE: Jamie Vardy'den akıl dolu gol
20:06
Dybala, Juventus'a veda mesajı yayınladı
20:03
İZLE: Insigne, Napoli'ye golle veda etti
19:59
Volkan Demirel, Kadıköy'e rakip olarak geldi
19:52
Fenerbahçe'de 5 eksik
19:48
Atletico Madrid, Luis Suarez'in ayrılığını duyurdu
19:43
Attila Szalai 3 maç sonra kadroda
19:33
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan 2 değişiklik
19:27
Serdar Sabuncu: "Beşiktaş usta oyuncularıyla skoru korudu"
19:23
Sefer Yılmaz: "Nasıl oynanması gerekiyorsa, öyle oynadık"
18:58
Fenerbahçe Safiport, kupasına kavuştu!
18:57
Kenan Karaman: "Çok iyi karakter gösterdik"
18:56
Milli sporculardan pentatlonda bronz madalya!
18:52
Gizem Özer Boks Şampiyonası'na veda etti!
18:47
MotoGP Fransa Grand Prix'sini Bastianini kazandı
18:46
Abdullah Avcı: "En yakın hedef Şampiyonlar Ligi"
18:43
ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları tamamlandı
18:41
Beyza Saraçoğlu, Brezilyalı rakibine yenildi
18:39
Swiatek, Roma Açık'ta üst üste ikinci kez şampiyon oldu
18:37
Valerien Ismael: "Artık fikirlerimiz oluştu"
18:35
İsmail Kartal'dan Trabzonsporlu taraflara tepki
18:33
Volkan Demirel: "İnşallah İsmail hoca uzun süre kalır"
18:31
Milli boksör Hatice Akbaş çeyrek finalde!
18:27
Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da ikinci oldu
18:26
Umut Meraş: "Emre'yi tebrik etmek lazım"
18:23
Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı
18:22
Türkiye, Gymnasiade 2022'de 164 sporcuyla başarı arayacak
18:20
Emre Bilgin: "Ismael hoca, bana güvendiğini söyledi"
18:18
Konya'da Halk Koşusu yapıldı
18:10
Beşiktaş'ta Emre Bilgin kalesinde devleşti!
18:04
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 11'ler
18:02
9 kişi, 2 sakat; Beşiktaş, İzmir'de kazandı!
17:59
Manchester City 2-0'dan döndü ama penaltıda yıkıldı!
17:58
Leeds United, 90+2'de uyandı
17:52
Trabzonspor, İstanbul'da Altay'ı 2 golle geçti
17:33
Altay, Trabzonspor'u alkışladı
17:31
Beşiktaş'ta Ghezzal sekerek kenara geldi!
17:04
Fenerbahçe Beko, Bursaspor karşısında avantajı kaptı
17:02
Göztepe - Beşiktaş: İlk yarı için ne dediler?
16:49
Swiatek, Roma'da üst üste ikinci kez şampiyon oldu
16:40
Beşiktaş, İzmir'de 9 kişi kaldı!
16:36
Fenerbahçe Safiport üst üste 4. kez şampiyon!
16:35
Belçika'da Club Brugge şampiyon
16:34
Beşiktaş'ta sakatlık, devam edemedi
16:26
Valentin Rosier döndü ama 19 dakika sahada kalabildi
16:19
Valerien Ismael'den 4 değişiklik
16:15
Beşiktaş, son deplasmanına İzmir'de çıktı
16:09
Burak Elmas'tan basın toplantısı kararı
16:07
ÖZET İZLE: Tottenham evinde Burnley'i yıktı
15:42
Yusuf Yazıcı, reklam filmi için kamera karşısına geçti
15:42
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Fransa'da 9. oldu
15:36
Çaykur Rizespor'un konuğu Sivasspor!
15:23
Valerien Ismael'den Batshuayi kararı
15:01
Yeni Malatyaspor'da hayal kırıklığının adı: Tetteh!
14:52
Altay'da Mateuzs Lis şoku!
AVRUPA'DAN FUTBOL
Everton'un yüzü yine gülmedi
İZLE: Jamie Vardy'den akıl dolu gol
Dybala, Juventus'a veda mesajı yayınladı
İZLE: Insigne, Napoli'ye golle veda etti
Atletico Madrid, Luis Suarez'in ayrılığını duyurdu
Manchester City 2-0'dan döndü ama penaltıda yıkıldı!
Leeds United, 90+2'de uyandı
Cengiz oynadı, Marsilya 2 golle kaybetti
Buraklı, Zekili Lille 3 golle güldü!
ÖZET İZLE: Roma, Avrupa Ligi şansını zora soktu!
EN ÇOK OKUNANLAR
1
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 11'ler
2
9 kişi, 2 sakat; Beşiktaş, İzmir'de kazandı!
3
Fenerbahçe: "Bıçaklı sopalı saldırı"
4
Lyon, Kerem Aktürkoğlu için bastırıyor!
5
Henry Onyekuru'dan heyecanlandıran paylaşım!
6
Fenerbahçe ve Jorge Jesus arasında 1+1 krizi
7
Beşiktaş, İzmir'de 9 kişi kaldı!
8
Galatasaray-Bahçeşehir maçında gerginlik! Okan Buruk detayı!
9
Manchester City 2-0'dan döndü ama penaltıda yıkıldı!
10
PC için tüm GTA San Andreas hileleri
EN ÇOK YORUMLANANLAR
1
Fenerbahçe: "Bıçaklı sopalı saldırı"
2
9 kişi, 2 sakat; Beşiktaş, İzmir'de kazandı!
3
İsmail Kartal'dan Kadıköy'e elveda
4
Trabzonspor, İstanbul'da Altay'ı 2 golle geçti
5
Zorbay Küçük, UEFA sınavını geçemedi
Kadın Girişimciler İçin Kredi Olanakları (15 Mayıs Pazar)
En Son Takibe Alınma Tarihi Ne Zaman Silinir? (15 Mayıs Pazar)
Elektronik Ürün Senedi ELÜS) Nedir, Avantajları Nelerdir? (15 Mayıs Pazar)
Cari Açık Nedir ve Nasıl Hesaplanır? (15 Mayıs Pazar)
Dünyanın En Büyük 2. Borsası: Nasdaq Borsası (15 Mayıs Pazar)
Vakıflar Bankası Başka Bankaya EFT Ne Zaman Geçer? (15 Mayıs Pazar)
Halk Bankası Gece Yapılan EFT Ne Zaman Hesaba Geçer? (15 Mayıs Pazar)
Ziraat bankası EFT Saati Kaçta Başlıyor? (15 Mayıs Pazar)
Kredi Kartı Borcu Taksitlendirme Nasıl Yapılır? (15 Mayıs Pazar)
Kredi Kartı Borcumu Nasıl Yapılandırabilirim? (15 Mayıs Pazar)
Finansbank Başka Bankaya EFT Ne Zaman Geçer? (15 Mayıs Pazar)
KOSGEB Mobilya İmalatı Desteği Nedir, Nasıl Alınır? (15 Mayıs Pazar)
Kredi Kartı Öğrenciye Çıkar mı? (15 Mayıs Pazar)
Hangi Banka Maaş Bordrosuz Kredi Verir? (15 Mayıs Pazar)
Dünya Ticaret Örgütü Nedir? (15 Mayıs Pazar)
Su Diyeti Nedir ve Nasıl Yapılır? (15 Mayıs Pazar)
Siyah Maske Nedir, Faydaları Nelerdir ve Nasıl Kullanılır? (15 Mayıs Pazar)
Hangi Diziler Final Yapıyor? (15 Mayıs Pazar)
Erşan Kuneri Ne Zaman Yayınlanacak? (15 Mayıs Pazar)
Çilek Nasıl Temizlenir? (15 Mayıs Pazar)
Terrier Cinsi Köpekler Ne Kadar Tıraş Edilmelidir? (15 Mayıs Pazar)
Muhabbet Kuşları İçin Yem Seçimi Nasıl Olmalıdır? (15 Mayıs Pazar)
Kuşların Hastalıkları Nelerdir? (15 Mayıs Pazar)
Kuşların Hasta Olduğu Nasıl Anlaşılır? (15 Mayıs Pazar)
Kuşlarda Tüy Dökülmesi Normal Midir? (15 Mayıs Pazar)
Kuşlarda Solunum Sistemi Problemleri Nasıl Anlaşılır? (15 Mayıs Pazar)
Kuşlarda Sindirim Sistemi Problemleri Nasıl Anlaşılır? (15 Mayıs Pazar)
Kuşlar Neden Gaga Taşı Kullanılır? (15 Mayıs Pazar)
Köpeklerin Kan Tahlillerine Hangi Durumlarda Bakılır? (15 Mayıs Pazar)
Köpeklerde Vitamin Eksikliğe Sebep Olan Nedenler (15 Mayıs Pazar)
TÜMÜ
Ana Sayfa
|
Bize Ulaşın
|
Künye
|
Kariyer
|
Mobil
|
Son Dakika Spor
|
About Us
|
Yasal Uyarı
|
Çerez Politikaları
|
Gizlilik Politikaları
|
KVVK Aydınlatma Metni
|
Kurumsal
|
Sporx Spor Haber & Canlı Skor IOS uygulamasını indirmek için tıklayın
|
Sporx Spor Haber & Canlı Skor Android uygulamasını indirmek için tıklayın
|
Sporx Spor Haber & Canlı Skor App Gallery uygulamasını indirmek için tıklayın
|
Gizlilik Ayarları
saniye içerisindeki otomatik olarak kapanacaktır.