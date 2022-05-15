Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde

Busenaz Sürmeneli Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda ABD'li rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mayıs 2022 20:39
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, ABD'li Arika Melek'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Detaylar birazdan...

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ