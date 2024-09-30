Bursaspor, taraftar rekoru kırdı!

Bursaspor'un Muşspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı 43 bin 160 taraftar izledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursaspor, taraftar rekoru kırdı!
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29 Eylül 2024 23:14
Son güncelleme 30 Eylül 2024 00:23
Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 4. haftasında Muşspor ile sahasında oynadığı maçı 43 bin 160 taraftar izledi.

Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra geçirdiği kötü sezonların ardından 3. Lig'e gerileyen Bursaspor, tekrar ayağa kalkmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yeşil-beyazlı yönetim, ligin ilk iç saha maçında olduğu gibi yine taraftarına maça gelmeleri yönünde destek çağrısında bulundu.

Çağrıya karşılık veren Bursaspor taraftarı, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Muşspor'u ağırladıkları maçta tribünleri doldurmayı başardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlıların Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda karşılaşmayı 43 bin 160 taraftar izledi.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bursaspor bu sonuçla ligdeki ilk puan kaybını yaşadı ve averajla ikinci sıraya geriledi.

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