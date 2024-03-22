Bursaspor İnfo Yatırım deplasmanda farklı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor İnfo Yatırım konuk olduğu Reeder Samsunspor'u 108-80 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bursaspor İnfo Yatırım deplasmanda farklı kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2024 20:13
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bursa İnfo Yatırım, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 108-80 yendi.

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Kaan Büyükçil, Sinem Tetik Akbayrak, İsmail Binbir

Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 5, Bora Satır 13, Göktuğ Baş 17, Andre Nedim Seylan 16, Mehmet Öngel 2, Kaan Mert Dikmen, Mehmet Batuğ Gür 14, Hasan Abdullah Sarıkaya, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 2, Arda Berk Kaya 11, Engin Kaan Elbir

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 15, Neal 15, Brown 21, Sarper David Mutaf 5, Hamilton 8, Floyd 16, Ömer Utku Al 6, Berk Can Akın 9, Ahmet Can Duran 5, Metin Türen 8, Mehmet Atalan

1. Periyot: 28-21

Devre: 46-60

3. Periyot: 65-85

5 faulle çıkan: 35.56 Arda Berk Kaya (Reeder Samsunspor)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery